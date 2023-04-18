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Купить недвижимость в Любань, Беларусь

6 объектов найдено
Домв Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
104 м²
€ 43,022
Предлагаем Вам уютный дом в г. Любань! Адрес: Любань, ул. Кирова ❤️ Дом c отличным ремонтом …
Квартира 2 комнатыв Любань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Любань, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 3/4 Этаж
€ 25,539
Продаётся отличная двухкомнатная квартира в Любани! Адрес: Любань, ул. Боровика, д. 13А ⭕️ О…
Квартира 4 комнатыв Любань, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Любань, Беларусь
4 Количество комнат 100 м² 2/2 Этаж
€ 15,103
Продается 4-х комнатная квартира в г. Любань, ул. Шпилевского, д.4. Двухквартирный жилой до…
Домв Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
78 м²
€ 14,188
Продажа дома в г.Любань Минской области, в 142 км от МКАД в Слуцком направлении. Новый сруб,…
Коттеджв Любань, Беларусь
Коттедж
Любань, Беларусь
236 м²
€ 39,361
Добротный коттедж  в тихом, уютном, живописном месте в г.Любань.  Строили с любовь…
Домв Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
60 м²
€ 16,019
Продажа дома в центре города. Вода в доме, канализация местная, газ подведен к дому. Дом пос…
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