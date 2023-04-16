Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Боровлянский сельский Совет
  6. Лесной
  7. Квартиры

Купить квартиру в Лесной, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
27 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 9/10 Этаж
€ 44,945
Однокомнатная квартира в ближайшем пригороде Минска – аг. Лесном. В 6 км от МКАД и в 1…
Квартира 2 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 8/9 Этаж
€ 43,234
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
Квартира 1 комнатав Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 1/10 Этаж
€ 42,783
Продажа 1-комнатной квартиры в хорошем состоянии в аг. Лесной (Боровляны) Развитая инфрастру…
Квартира 1 комнатав Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 4/10 Этаж
€ 47,197
Светлая, просторная и уютная однокомнатная квартира с отличным ремонтом в живописном квартал…
Квартира 3 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесной, Беларусь
3 Количество комнат 74 м² 1/9 Этаж
€ 66,381
Предлагаем трехкомнатную квартиру вблизи Минска, в экологически чистом аг. Лесной. В одном и…
Квартира 2 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
2 Количество комнат 59 м² 3/9 Этаж
€ 61,247
Продается двухкомнатная квартира в а.г. Лесной, Логойское направление. Квартира расположена …
Квартирав Лесной, Беларусь
Квартира
Лесной, Беларусь
50 м² 5/9 Этаж
€ 13,510
Продается изолированная  жилая комната 10,8 кв. м (комната выделена) в двухкомнатной кв…
Квартира 1 комнатав Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 10/10 Этаж
€ 44,134
❤️Продаётся отличная квартира в самом развитом и экологически чистом пригороде Минска!!! т. …
Квартира 4 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лесной, Беларусь
4 Количество комнат 77 м² 1/9 Этаж
€ 74,749
Продажа теплой светлой 4-комнатной квартиры в хорошем состоянии с удобной планировкой п…
Квартира 2 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 1/5 Этаж
€ 53,141
                          &…
Квартира 3 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесной, Беларусь
3 Количество комнат 83 м² 1/10 Этаж
€ 69,354
Интересная евротрёшка с необычной планировкой. Огромная кухня - гостиная, есть очень вместит…
Квартира 1 комнатав Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 1/10 Этаж
€ 50,889
Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Уютная квартира с хорошим ремонтом в самом жив…
Квартира 3 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесной, Беларусь
3 Количество комнат 72 м² 4/9 Этаж
€ 67,462
Продается 3-комнатная квартира в пос.Лесной, Минского района   Агрогородок Лесной &ndas…
Квартира 2 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 2/5 Этаж
€ 58,545
Продаем теплую, уютную, светлую двухкомнатную квартиру по адресу: а.г.Лесной д.1 Квартира ра…
Квартира 3 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесной, Беларусь
3 Количество комнат 77 м² 5/10 Этаж
€ 103,580
Продается трехкомнатная квартира в отличном состоянии с видом на сосновый лес. Общая площадь…
Квартира 2 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
2 Количество комнат 61 м² 7/10 Этаж
€ 85,566
                          &…
Квартира 2 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
2 Количество комнат 61 м² 9/10 Этаж
€ 72,056
Дом в квартале «Зеленый Бор».  Рядом «Прилепский заказник» - ид…
Квартира 1 комнатав Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 1/10 Этаж
€ 50,889
Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Уютная квартира с хорошим ремонтом в самом жив…
Квартира 2 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 4/9 Этаж
€ 58,095
2-х комнатная квартира с хорошим ремонтом и удачной планировкой! п.Лесной,28 Год постройки 2…
Квартира 1 комнатав Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 6/10 Этаж
€ 49,538
Дом расположен в квартале «Зеленый Бор» - одним из самых зеленых и экологически …
Квартира 3 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесной, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 2/9 Этаж
€ 62,959
Продается трехкомнатная квартира п.Лесной, д.19 Общая площадь по СНБ 65,0 кв.м., жилая 43,2 …
Квартира 1 комнатав Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 2/10 Этаж
€ 49,448
К продаже предлагается светлая, теплая квартира в экологическом чистом районе Боровляна…
Квартира 1 комнатав Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 10/10 Этаж
€ 43,234
Дом 2007 года постройки находится в одном из самых престижных мест пригорода. Лоджия за…
Квартира 1 комнатав Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 8/9 Этаж
€ 49,538
Просторная однокомнатная квартира улучшенной планировки. Квартира новая со строительной отде…
Квартира 4 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лесной, Беларусь
4 Количество комнат 91 м² 4/5 Этаж
€ 83,765
Продается просторная четырёхкомнатная  квартира в теплом кирпичном доме! Большая кухня …
Квартира 2 комнатыв Лесной, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 1/8 Этаж
€ 71,155
Продаём двухкомнатную квартиру с отличным ремонтом по адресу а.г.Лесной, дом 41. Квартира ра…
Квартира 1 комнатав Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 5/10 Этаж
€ 51,250
1-комнатная квартира площадью СНБ 40,4 м.кв: общая площадь 37.4 м.кв., жилая 17.2 м.кв. кухн…
Realting.com
Перейти