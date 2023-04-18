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Купить недвижимость в Кореличи, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Кореличи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кореличи, Беларусь
3 Количество комнат 59 м² 3/4 Этаж
€ 20,138
Продаётся 3х комнатная квартира с ремонтом на 3 этаже четырехэтажного дома. Во всех комнатах…
Дом 2 спальнив Кореличи, Беларусь
Дом 2 спальни
Кореличи, Беларусь
4 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м² Количество этажей 1
€ 20,138
Продается кирпичный дом в г.п. Кореличи. Дом одноэтажный с возможностью обустройства второго…
Домв Кореличи, Беларусь
Дом
Кореличи, Беларусь
60 м²
€ 19,680
Продается капитальный  одноэтажный дом (стены - брус, обшит вагонкой) в гп.Кореличи в&n…
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