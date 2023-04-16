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Купить недвижимость в Дзержинск, Беларусь

28 объектов найдено
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
62 м²
€ 17,924
Готовый дом на большом участке в д. Ферма-Гай! Адрес: д.  Ферма - Гай, ул. Центральная …
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
300 м²
€ 66,652
Продам недостроенный дом в бурно развивающемся городе спутнике Дзержинск! Современный проект…
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
64 м²
€ 36,839
❤️ Комфортный дом в самом центре города полностью готовый для проживания. Адрес: Дзержи…
Квартира 1 комнатав Дзержинск, Беларусь
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 5/5 Этаж
€ 31,524
Продается просторная с хорошим ремонтом 1-комнатная квартира в Дзержинске. Общая площадь по …
Квартира 3 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 37,379
Продается просторная, уютная трехкомнатная квартира в г. Дзержинске (площадь указана по СНБ)…
Квартирав Дзержинск, Беларусь
Квартира
Дзержинск, Беларусь
49 м²
€ 28,372
Квартира 2 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 3/3 Этаж
€ 34,227
Прекрасный вариант планировки 2ух комнатной квартиры с застекленным балконом. Раздельный сан…
Квартира 1 комнатав Дзержинск, Беларусь
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 3/3 Этаж
€ 31,524
Продается 1-комнатная квартира с отличной планировкой - площадь по СНБ 40.9 кв.м, кухня 9.1 …
Квартира 2 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 3/5 Этаж
€ 43,234
Квартира находится на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома. В квартире две комнаты (17…
Квартира 2 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 1/5 Этаж
€ 35,938
В городе -спутнике Дзержинск продается уютная квартира,стоят стеклопакеты,большой шкаф - куп…
Квартира 2 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 5/9 Этаж
€ 38,730
Уютная и светлая 2-х комнатная квартира в г.Дзержинске - активно застраиваемом и развивающем…
Квартира 4 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Дзержинск, Беларусь
4 Количество комнат 89 м² 1/5 Этаж
€ 45,936
Просторная 4-комнатная квартира в центре города. Дзержинск – наиболее развитый город-с…
Квартира 3 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
3 Количество комнат 49 м² 1/1 Этаж
€ 28,372
Квартира 2 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 4/5 Этаж
€ 37,199
Продается светлая, просторная (площадь по СНБ 53.6кв.м) 2-комнатная квартира в 10 минутах хо…
Квартира 1 комнатав Дзержинск, Беларусь
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
1 Количество комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 32,425
Продается 1- комнатная квартира по адресу: г. Дзержинск, ул. Радужная 17 корп.1 Брестское на…
Квартира 2 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 33,236
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
30 м²
€ 43,234
Продаётся жилой дом 1950 г. постройки  с участком в г. Дзержинске по ул. Заводской.&nbs…
Квартира 2 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 2/9 Этаж
€ 35,578
Продается двухкомнатная квартира на втором этаже девятиэтажного кирпичного дома. Общая площа…
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
61 м²
€ 29,723
Продается жилой дом 1972 года постройки в г. Дзержинск, по ул. Островского. Дом расположен н…
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
216 м²
€ 88,719
Продается двухэтажный кирпичный дом в г. Дзержинск. Дом находится в престижном коттеджном ра…
Коттеджв Дзержинск, Беларусь
Коттедж
Дзержинск, Беларусь
144 м²
€ 61,247
Продается двухэтажный жилой дом в Дзержинске по ул. Первомайская. Общая площадь 14…
Коттеджв Дзержинск, Беларусь
Коттедж
Дзержинск, Беларусь
233 м²
€ 89,890
Продается коттедж в городе Дзержинск, расположенный на тихой улице 1,5 км от центра. Огороже…
Квартира 3 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дзержинск, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 9/9 Этаж
€ 44,134
Продам просторную, уютную 3-комнатную квартиру по адресу г. Дзержинск, ул. Минская, д. 34. Р…
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
153 м²
€ 56,294
Продается большой просторный кирпичный дом (152.6 кв.м) в г.Дзержинске по ул.Янки Купалы, 27…
Квартира 2 комнатыв Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 1/1 Этаж
€ 17,924
Продается 2-комнатная квартира в блокированном доме с придомовой территорией в г. Дзержинске…
Квартира 1 комнатав Дзержинск, Беларусь
Квартира 1 комната
Дзержинск, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 5/5 Этаж
€ 28,822
Домв Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
177 м²
€ 270,209
Настоящий замок с винтовой лестницей, увенчанной полноценной смотровой площадкой с прекрасны…
Квартирав Дзержинск, Беларусь
Квартира
Дзержинск, Беларусь
133 м²
€ 27,471
Продается квартира в двухквартирном жилом доме в г.Дзержинск, по ул. Святочная . Дом двухуро…
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