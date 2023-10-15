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Квартиры в Дятлово, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Дятлово, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дятлово, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
Продается уютная, трёхкомнатная квартира по ул.Новогрудская, в г.Дятлово. Квартира располага…
€20,452
Квартира 2 комнаты в Дятлово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дятлово, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/5
Продается 2х комнатная квартира на 4 этаже 5 этажного дома, по ул. Новогрудская. Квартира те…
€19,025
Realting.com
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