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Жильё в Дрогичин, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с домофоном в Дрогичин, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Дрогичин, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, г. Дрогичин, ул. Первомайская, 1986 г.п., 4 / 4 панель, 52,8 / 52,0 / …
€19,606
Realting.com
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