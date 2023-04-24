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Жильё в Быхов, Беларусь

7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Быхов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Быхов, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 2/3 Этаж
€ 14,419
Квартира 2 комнаты в Быхов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Быхов, Беларусь
2 Количество комнат 34 м² 2/2 Этаж
€ 7,209
Срочно! Продается 2-ух комнатная квартира в кирпичном доме. Квартира требует ремонта. В комп…
Квартира 2 комнаты в Быхов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Быхов, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 2/3 Этаж
€ 14,870
Квартира 3 комнаты в Быхов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Быхов, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 4/5 Этаж
€ 22,530
Просторная и теплая трёхкомнатная квартира по адресу: г. Быхов, ул. М.Богдановича, д. 1А. Уд…
Квартира 2 комнаты в Быхов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Быхов, Беларусь
2 Количество комнат 34 м² 2/2 Этаж
€ 12,617
Квартира 2 комнаты в Быхов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Быхов, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 1/5 Этаж
€ 14,419
Продаётся 2-комнатная квартира на пером этаже пятиэтажного дома. Квартира теплая, не угловая…
Квартира 1 комната в Быхов, Беларусь
Квартира 1 комната
Быхов, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 4/5 Этаж
€ 16,221
Продаётся 1-комнатная квартира в кирпичном доме 2014 года постройки. Квартира большая - обща…
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