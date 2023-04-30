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Жильё в Берёзовка, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Берёзовка, Беларусь
Квартира 1 комната
Берёзовка, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 8,987
Продается 1к квартира в г.Берёзовка (дог. 41/2) -1973 год постройки -панельный дом (есть три…
Дом в Берёзовка, Беларусь
Дом
Берёзовка, Беларусь
147 м²
€ 14,828
Цена снижена!!! Жилой дом в городе Березовка. Деревянный дом с пристройкой из газосиликатных…
Квартира 3 комнаты в Берёзовка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Берёзовка, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 1/1 Этаж
€ 16,625
Современная квартира с хорошим ремонтом занимает ⅓ часть в частном доме, обложенным кирпичом…
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