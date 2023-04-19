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Купить недвижимость в Берёза, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Берёза, Беларусь
Квартира 1 комната
Берёза, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 2/3 Этаж
€ 10,478
1-комнатная квартира, г. Береза, ул. Лесная, 1981 г.п., 2 / 3 панель, 34,8 / 31,6 / 16,1 / 8…
Домв Берёза, Беларусь
Дом
Берёза, Беларусь
157 м²
€ 59,225
Жилой дом в г.Березе. 2002 г.п. 2 этажа, подвальный этаж. Общ.СНБ - 258,6 кв.м, общ.- 157,0 …
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