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Дома в Штирия, Австрия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Грац, Австрия
Дом 4 спальни
Грац, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
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€446,943

Параметры недвижимости в Штирия, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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