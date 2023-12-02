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Жильё в Elbasan, Албания

1 объект найдено
Студия 1 спальня в Elbasan, Албания
Студия 1 спальня
Elbasan, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9/11
S487 Стильная студия для молодой семьи. Отличный вариант. Такая красотка у меня впервы…
€39,500
в месяц
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Параметры недвижимости в Elbasan, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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