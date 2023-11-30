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Земельные участки в Sao Clemente, Португалия

17 объектов найдено
Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Urban land with feasibility for rural tourism in Nora de Apra, Loulé in the Algarve. The …
€590,000
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
- Земля с 4 875м2 ок. + старый дом - Вставлен в область преимущественно сельскохозяйственног…
€475,000
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Городское пространство типа А: площадь земли 4509 м2. В этом пространстве возможно разделени…
€1,80 млн
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Земля с разорением - Loulé Участок земли 20 000 м2 с руиной 100м2, с возможностью строительс…
€300,000
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Участок расположен всего в 10 минутах от пляжей и аэропорта Фару, с утвержденным проектом, г…
€359,000
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Земельный участок для строительства 15 жилых домов и коммерческих помещений с привилегирован…
€855,000
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Городской участок для строительства 28 жилых домов рядом с одним из входов в Луле. С приви…
€2,10 млн
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Городской участок, для строительства двадцати трех костров и магазина, а с 3-го этажа мы виз…
€1,50 млн
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Участок городской земли очень удачно расположен в городе Луле, рядом с одним из его входов. …
€1,000,000
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Участок городской земли, расположенный в Лоле. Участок позволяет строить коммерческую пове…
€2,00 млн
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Участок городской земли, расположенный в Лоле. Участок позволяет построить 8 костров, очен…
€480,000
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Площадь 2 500 м²
€750,000
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Площадь 540 м²
€400,000
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
€750,000
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Площадь 450 м²
€350,000
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Площадь 450 м²
€350,000
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Земельные участки в Loule, Португалия
Земельные участки
Loule, Португалия
Два участка, один с утвержденным проектом на 3 дома, площадью 1833м2 и еще один, примыкающий…
€600,000
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