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Жильё в Ajuda, Португалия

4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Ajuda, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Ajuda, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
€350,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Апартаменты Дуплекс с тремя спальнями Т3 площадью 103m² и террасой 11m² Познакомьтесь с Cruz…
€450,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Апартаменты Дуплекс с тремя спальнями Т3 площадью 109m² и террасой 11m² Познакомьтесь с Cruz…
€455,000
в месяц
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Квартира 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Этаж 2/4
Большой частный кондоминиум с потрясающим видом на реку Тежу и смелой современной архитектур…
€1,29 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Ajuda, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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