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Квартиры в Себу, Филиппины

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Central Visayas, Филиппины
Квартира 1 спальня
Central Visayas, Филиппины
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 17
Кондоминиум Avalon - это проект первичного жилья, от ведущего застройщика в Себу. Отель A…
€158,600
в месяц
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Параметры недвижимости в Себу, Филиппины

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