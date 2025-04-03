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Виллы с видом на море в Салала, Оман

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Салала, Оман
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Салала, Оман
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
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$439,400
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Параметры недвижимости в Салала, Оман

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