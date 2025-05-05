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Жильё в Rivas, Никарагуа

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Rivas, Никарагуа
Дом 2 комнаты
Rivas, Никарагуа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Exclusive Property Listing: Independent Living Oasis in Rivas Discover this exclusive prope…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Rivas, Никарагуа

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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