Где живёт больше всего иностранцев? Топ-10 стран и актуальная аналитика

Вы знали, что половина из 272 миллионов международных мигрантов в мире проживает всего в 10 странах? В этом тексте мы перечислим этот топ стран, а также расскажем, какие именно иностранцы чаще всего стремятся в каждое из направлений.

Многие люди переезжают из одной страны в другую по работе, учебе или по семейным обстоятельствам. Также среди причин для релокейта часто встречаются следующие: изменение климата, конфликты или экономическая нестабильность. В 2020 году насчитывалось 272 миллиона иммигрантов, что составляет 3,5% населения мира. С 1990 года их число выросло примерно на 119 миллионов. Где все они остаются жить?

Именно на этот вопрос мы сегодня и ответим, а именно расскажем: в каких странах живет больше всего иностранцев количественно и откуда приезжают эти иностранцы; также мы приведем и другой рейтинг: в каких странах живет больше всего иностранцев в процентном соотношении к общей численности населения. В своем материале мы будем опираться на данные Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций.

ООН определяет иммигранта как человека, который проживает в стране, отличной от страны своего рождения, в течение одного года или дольше. Под это определение подходят самые разные люди: иностранные работники, иностранные студенты, беженцы.

В каких странах живет больше всего иностранцев (количественно)

Топ-10 стран с наибольшим количеством жителей (иммигрантов) иностранного происхождения по данным Организации Объединенных Наций (за 2020 г.):

1. США — 50,6 млн. (15.28% всего населения)

2. Германия — 15,8 млн. (18.81% всего населения)

3. Саудовская Аравия — 13,5 млн. (38.65% всего населения)

4. Россия — 11,6 млн. (7.97% всего населения)

5. Великобритания — 9,4 млн. (13.79% всего населения)

6. Объединенные Арабские Эмираты — 8,7 млн. (88.13% всего населения)

7. Франция — 8,5 млн. (13.06% всего населения)

8. Канада — 8,0 млн. (21.33% всего населения)

9. Австралия — 7,7 млн. (30.14% всего населения)

10. Испания — 6,8 млн. (14.63% всего населения)

Каких иностранцев живет больше всего в каждом из указанных направлений?

В США больше всего живет жителей Мексики (10,8 млн.), Индии (2,7 млн.), Китая (2,1 млн.), Филиппин (2 млн.), Пуэрто-Рико (1,8 млн.).

В Германии — жителей Польши (2,1 млн.), Турции (1,8 млн.), России (1,19 млн.), Казахстана (1,12 млн.), Сирии (707 тыс.).

В Саудовской Аравии — жителей Индии (2,5 млн.), Индонезии (1,7 млн.), Пакистана (1,4 млн.), Бангладеша (1,2 млн.), Египта (962 тыс.).

В России — жителей Украины (3,2 млн.), Казахстана (2,5 млн.), Узбекистана (1,1 млн.), Азербайджана (767 тыс.), Беларуси (764 тыс.).

В Великобритании — жителей Мексики (10,8 млн.), Индии (2,7 млн.), Китая (2,1 млн.), Филиппин (2 млн.), Пуэрто-Рико (1,8 млн.).

В ОАЭ — жителей Индии (3,4 млн.), Бангладеша (1,09 млн.), Пакистана (996 тыс.), Египта (900 тыс.), Филиппин (565 тыс.).

Во Франции — жителей Алжира (1,6 млн.), Марокко (1,06 млн.), Португалии (640 тыс.), Туниса (445 тыс.), Турции (340 тыс.).

В Канаде — жителей Индии (720 тыс.), Китая (699 тыс.), Филиппин (634 тыс.), Соединенного Королевства (538 тыс.), США (273 тыс.).

В Австралии — жителей Соединенного Королевства (1,28 млн.), Китая (653 тыс.), Индии (579 тыс.), Филиппин (286 тыс.), Вьетнама (270 тыс.).

В Испании — жителей Марокко (786 тыс.), Румынии (613 тыс.), Колумбии (450 тыс.), Эквадора (430 тыс.), Венесуэлы (326 тыс.).

В каких странах живет больше всего иностранцев (в процентном соотношении)

Топ-10 стран с самым высоким процентом проживающих иностранцев по отношению к населению страны:

1. ОАЭ — 88.1% (8,7 млн.)

2. Катар — 77.3% (2,2 млн.)

3. Кувейт — 72.8% (3,1 млн.)

4. Лихтенштейн — 67.8% (25 тысяч)

5. Монако — 67.8% (26 тысяч)

6. Андорра — 58.9% (45,5 тысяч)

7. Бахрейн —55% (936 тысяч)

8. Люксембург — 47.6% (298 тысяч)

9. Оман — 46.5% (2,3 млн.)

10. Сингапур — 43.1% (2,5 млн.)