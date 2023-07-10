Стоимость квадратного метра в странах Европейского союза начала снижаться. Спрос на объекты недвижимости при этом только увеличивается, даже несмотря на высокие процентные ставки по кредитам. Европейский статистический комитет подвел итоги первого квартала 2023 года, и назвал страны с самым высоким ростом цен на жилье.

По данным Европейского статистического комитета, начало 2023 года ознаменовалось снижением цен на недвижимость. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года в первом квартале 2023 года средняя стоимость «квадрата» снизилась на 0,7%. При этом арендная плата в странах ЕС в среднем выросла на 0,9%.

ТОП стран, где цены на жилье выросли:

Хорватия (14,0%),

Литва (+13,1%)

Болгария (+9,5%)

ТОП стран, где цены упали:

Швеция (-6,9%),

Германия (6,8%),

Дания (6,2%),

Финляндия (-5,1%),

Люксембург (1,5%)

По сравнению с предыдущим кварталом цены снизились в одиннадцати государствах-членах. Наибольший рост был зарегистрирован в Дании (+2,5%), Венгрии (+2,2%), а также в Хорватии и на Кипре (оба +2,0%). Наибольшее падение было зарегистрировано в Люксембурге (4,1%), Германии (-3,1%) и Финляндии (1,8%).

Что касается общих тенденций стоимости жилья за более длительный период, то, по данным Евростата, с 2010 года цены на жилье выросли в 24 странах ЕС и снизились на три. Они более, чем удвоились, в Эстонии (+200%), Венгрии (+180%), Литве (+146%), Латвии (+132%), Люксембурге (+126%), Чехии (+123%) и Австрии (+122%). Снижение наблюдалось в Греции (14%), Италии (-9%) и Кипре (-2%).