Больше места — больше детей? Эксперт о том, как количество квадратных метров сказывается на рождаемости

Уменьшение квадратных метров в квартирах плохо сказывается на рождаемости? На эту тему проводятся исследования, и вопрос обсуждается на государственном уровне во многих странах. К примеру, в Южной Корее ещё в 2017 году был опубликован отчёт , где утверждалось, что число браков и рождаемость неизбежно уменьшаются в стране, когда люди не могут позволить себе достойное жильё. Другими словами, пары склонны откладывать рождение детей, когда стоимость жилья становится слишком высокой или площадь жилья слишком мала.

Своими мыслями на эту тему с нами поделился Константин Злобин, директор по развитию компании «Астерра».

«Сегодня пожилые люди составляют самую быстрорастущую возрастную группу в мире»

— Как можно описать нынешнюю демографическую ситуацию во всём мире? В каких странах с ней обстоят дела лучше, а в каких хуже?

— Эксперты-демографы отмечают, что многие страны сейчас переживают демографический кризис. На протяжении последних четырёх лет мы столкнулись с вызовами, которые, безусловно, оказали существенное влияние на ухудшение демографической ситуации во всём мире.

Однако несмотря на снижение уровня рождаемости, по прогнозам ООН, в будущем население мира увеличится. При этом, число детей в возрасте до 5 лет будет уступать числу лиц в возрасте 65 лет и старше. Сегодня пожилые люди составляют самую быстрорастущую возрастную группу в мире.

Численность африканских стран, скорее всего, увеличится вдвое, а население Европы, вероятно, сократиться. Также эксперты прогнозируют, что прирост населения в ближайшие 30 лет будут обеспечивать нам такие страны, как Индия, Нигерия, Пакистан, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет, США.

Здесь я отмечу, что если мы берём Ближний Восток, Азию и Африку, то там не ставится вопрос о влиянии «квадратных метров» на рождаемость — там на этот показатель влияют культурно-религиозные аспекты. Культура и география, в целом, оказывают на рождаемость гораздо большее влияние, чем квадратные метры.

«У каждой пятой семейной пары, оформившей ипотеку, за последние три года родился ребенок»

— Что такое демографическая яма и как на её формирование влияет жилищное строительство?

— Под «демографической ямой» эксперты понимают существенное отличие численности какого-то конкретного поколения от более молодых и более возрастных людей. Откровенно говоря, исследования о влиянии жилищного строительства на формирование демографической ямы мне не встречались.

Отмечу, что стоимость на жилье регулируется рынком, а на процесс ценообразования влияет наличие льготных программ кредитования и уровень дохода населения. Важно понимать, что этот рынок — «живой механизм», который может подстраиваться под текущие условия и вызовы времени.

— А есть ли примеры исследований о том, как уменьшение квадратных метров в квартирах сказывается на рождаемости? Какие главные тезисы можно вывести из них?

— Да, исследования, которые доказывали, что «квадратные метры» влияют на рождаемость и увеличение дохода, проводятся.

В далеком 2013 году эксперты ВТБ24 (с 2017 интегрирован в ВТБ) проанализировали, как на поведение потребителей влияет получение кредита на приобретение недвижимости. Это было первое исследование подобного толка. Оказалось, что у 63% ипотечных заемщиков банка существенно увеличивается зарплата, люди реже меняют семейное положение, а в каждой пятой семье рождается ребенок.

Также, согласно данным этого исследования, изменение семейного положения заемщиков после оформления ипотеки происходит несколько реже, чем у других клиентов. Но и эти изменения, скорее, положительные. Так в брак после оформления ипотечного кредита вступили 12% респондентов, а развелось 5% заемщиков. У каждой пятой семейной пары, оформившей ипотеку, за последние три года родился ребенок, еще 4% — ожидают прибавления в ближайшие месяцы.

«Представление граждан о комфортном жилье очень сильно изменила пандемия»

— Что такое ИЖС и почему его важно развивать?

— ИЖС — Индивидуальное жилищное строительство — стало одним из самых трендовых направлений, именно начиная с пандемии. Многие горожане за это время пересмотрели свои представления о комфортном жилье, что вылилось в тренд на переезд из квартиры в свой дом.

Приоритеты сместились следующим образом: во-первых, «квадратных метров» должно быть больше, чтобы была возможность «отдыхать друг от друга», а во-вторых, начался ажиотажный спрос на загородную недвижимость и участки.

Банки, надо сказать, не остались в стороне и быстро вывели на рынок соответствующие запросам населения льготные продукты. Недавно глава аналитического центра «Дом.РФ» сопоставил данные количества семей, оформивших льготную ипотеку (в том числе семейную) и сравнил с данными Росстата о рождаемости в стране за 2-3 года. Вывод был таким: долговая нагрузка способна укрепить институт семьи, среди ипотечных заемщиков уровень рождаемости в 2022 году был в 2 раза выше, чем в среднем по стране.

Возвращаясь к ИЖС, его развивать полезно, так как жизнь в пригородных районах бесспорно будет хорошо отражаться на демографии. Жить и заводить детей в своём доме, который, как правило, побольше квартир, всё-таки проще. А для этого нужно выделять землю, строить так называемые одноэтажные города , давать покупателям налоговые преференции и так далее.

Также хочу сказать, что да, маленькое жильё сейчас в тренде, но оно продаётся, потому что люди выбирают его, исходя из стоимости и необходимости иметь свое жилье, а не из комфорта. Но так или иначе, люди всегда будут стремиться к улучшению своих жилищных условий — даже если начинают они с 20 кв. метров. А уж определить для себя психологически комфортный метраж может только сам человек.