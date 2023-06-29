Новую программу для привлечения номадов в Канаду анонсировал министр иммиграции страны Шон Фрейзер. Он сказал, что эта виза даст возможность людям с иностранным работодателям работать в Канаде до полугода.

Отметим, что в Канаде уже есть схема, которая позволяет иностранцам, получившим предложение о работе, перейти на национальное разрешение на работу. Но в случае с новой визой, цифровые кочевники смогут приезжать в страну незамедлительно и либо продолжать свою деятельность на уже имеющегося работодателя, либо получить рабочий оффер в самой Канаде.

Лимита по количеству людей, которых будут набирать в программу, власти пока устанавливать не собираются. Фрейзер сказал, виза будет определяться спросом, а не искусственным наложением ограничений. Также не будет и требований к минимальной зарплате, что делает эту программу одной из самых лояльных к удаленной работе в мире.