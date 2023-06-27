Можно ли дом XIII сделать удобным и стильным? В Италии продается уникальная вилла

Как сочетать историю и современность в архитектуре? Можно ли сделать дом XIII века удобным и стильным по современным меркам? Оказывается, что при желании возможно всё, и красивейшая вилла в Италии — прекрасное тому доказательство.

Дом 4 спальни Ospedaletti, Италия € 483,000 6 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²

Традиционный старинный дом из камня расположен в самом сердце исторического центра Чипрессы — средневековой деревушки на море в Лигурии. Дом идеально вписан в прекрасный ландшафт горной Италии и находится всего в нескольких метрах от пляжей Лигурийского моря и велосипедной дорожки, которая начинается от Сан-Лоренцо-аль-Маре и доходит до Оспедалетти.

С террасы дома открывается вид на горы и солнечное море, по соседству расположены похожие атмосферные виллы и весь район создает впечатление единения с природой и спокойного умиротворения, которое разбавляется яркими красками распустившихся цветов и лазурной воды моря.

Вход в дом, как и положено традиционному историческому зданию, расположен внутри плотного переплетения деревенских улочек.

Планировка дома включает в себя просторную гостиную, кухню, четыре спальни и три ванные комнаты. Общая площадь дома — 200 кв.м. В объявлении продавец указывает, что помимо больших внутренних пространств и оптимальной планировки комнат, в доме можно найти отличную террасу, где можно проводить все летние дни в полном расслаблении в компании друзей или в семье.

Судя по фотографиям, в доме был проведен капитальный ремонт с использованием качественных материалов, таких как полы из каррарского мрамора. Были сохранены элементы загородного стиля, характерные для исторических домов, такие как сводчатые потолки и деревянные оконные рамы. Дом XIII века полностью перестроен; фасады, крыши, террасы, ванные комнаты и все инженерные системы, с установкой радиаторов с независимым отоплением, которыми также можно управлять дистанционно.

Дом внутри выглядит очень уютным: белые стены, идеальный минимум мебели и красивые ахроматичные картины. Однако этот интерьер нельзя назвать скучным: в одной из спален потолок выкрашен в небесно-голубой цвет, на террасе уложена плитка ультрамаринового цвета, а вокруг стола в гостиной стоят ярко-синие стулья. Кстати, в спальне с голубым потолком возле стены стоит ванная.