Ввод в эксплуатацию объектов строительства будет происходить очередями, чтобы избежать нескончаемую стройку. Реализация проекта будет разделена на 4 этапа.
На данный момент реализуется строительство 1 очереди в рамках 1-ой улицы в кол-ве 18 домов.
Срок реализации всего проекта займет период с 2021 по 2023 год.
Предусмотрены все условия для комфортной жизни
Больницы, супермаркеты, школы, спортивные секции находятся рядом, в 5 минутах езды от поселка.
Клубный поселок обладает аттрибутами современного жилья, при этом обеспечивает уединенность и комфорт.
Газ, вода, канализация подведены к каждому дому и объеденены общей системой.
Архитектурное и стилистическое разнообразие поселка соответсвует современному пониманию загородного дома.
Кирпич, облицовочная плитка, дерево, металл, штукатурка. Общий принцип зонирования забором высотой 1.6 метра.
Территория леса, примыкающая к поселку будет облагорожена и комфортно обустроена.
Поселок имеет 2 подъездные дороги, в периметре поселка дороги и тротуары вымощены плиткой.
На территории застройки будет расположен магазин в шаговой доступности со всем необходимым ассортиментом.
Cовременная мультифункциональная площадка для любителей спорта и здорового образа жизни.
Свременная детская игровая зона, которая будет по душе вашим детям.
Рядом будет расположен общественный сквер для отдыха и встречи с друзьями.
Доступный ценовой диапазон, дом с участком обойдется по цене квартиры в Минске.