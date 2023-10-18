Плисский сельский Совет, Беларусь

от €94,582

105–200 м² 23

Сдача в: 2023

Ввод в эксплуатацию объектов строительства будет происходить очередями, чтобы избежать нескончаемую стройку. Реализация проекта будет разделена на 4 этапа. На данный момент реализуется строительство 1 очереди в рамках 1-ой улицы в кол-ве 18 домов. Срок реализации всего проекта займет период с 2021 по 2023 год. Предусмотрены все условия для комфортной жизни Больницы, супермаркеты, школы, спортивные секции находятся рядом, в 5 минутах езды от поселка. Клубный поселок обладает аттрибутами современного жилья, при этом обеспечивает уединенность и комфорт. Газ, вода, канализация подведены к каждому дому и объеденены общей системой. Архитектурное и стилистическое разнообразие поселка соответсвует современному пониманию загородного дома. Кирпич, облицовочная плитка, дерево, металл, штукатурка. Общий принцип зонирования забором высотой 1.6 метра. Территория леса, примыкающая к поселку будет облагорожена и комфортно обустроена. Поселок имеет 2 подъездные дороги, в периметре поселка дороги и тротуары вымощены плиткой. На территории застройки будет расположен магазин в шаговой доступности со всем необходимым ассортиментом. Cовременная мультифункциональная площадка для любителей спорта и здорового образа жизни. Свременная детская игровая зона, которая будет по душе вашим детям. Рядом будет расположен общественный сквер для отдыха и встречи с друзьями. Доступный ценовой диапазон, дом с участком обойдется по цене квартиры в Минске.