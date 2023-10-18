Брест, Беларусь

от €43,925

50–86 м² 3

Сдача в: 2022

Купите квартиру мечты в центре города Бреста. Новый жилой комплекс "Полесский" - это группа 18-этажных монолитных домов на 102 квартиры и 9-этажных кирпичных на 90 квартир. В шаговой доступности находятся школа и детский сад, в которые Вам не придётся стоять в очереди для оформления детей. А также в непосредственной близости находятся поликлиники и больницы, банки, торговые центры, набережная, городской пляж, главня пешеходная променада города. Комплекс создается с благоустроенными дворами без автомобилей, достаточное количество парковочных мест создано на прилегающих к дому территориях. Атравматичные детские площадки и закрытые велопарковки гармонично дополняют внутридомовое пространство. Во встроенных помещениях на 1 этажах всего жилого комплекса размещается разнообразие магазинов, кафе и объектов обслуживания. Дома оборудованы премиальными лифтами американского бренда Otis. Входная группа будет встречать Вас дизайнерским оформлением.