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Продажа новостроек в Браславский район

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Туристический комплекс Туристический комплекс "Волосо"
Туристический комплекс Туристический комплекс "Волосо"
Reussen, Германия
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: База "Волосо"
Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо. Озеро Волосо – чистейшее озеро, жемчужина водной системы Национального парка «Браславские озера» (Беларусь). Озеро расположено в 11 км северо-восточнее города Браслав и относится к бассейну реки Друйка. Площадь водного зеркала составляет 4,21 км2, а максимальная глубина – 29,3 м. Воды озера чистые и прозрачные во все время года. Также озеро известно, как место обитания реликтовых ракообразных, которые сохранились в этом водоеме после завершения последнего ледникового периода. Здесь также встречаются некоторые редкие виды рыбы, включая угря и сига. Озеро Волосо со всех сторон окружено лесом, что придает ему живописный вид. Это редкое предложение для инвесторов в туристическую отрасль! Туристический комплекс включает: 5 двухэтажных коттеджей каждый площадью 180м/кв банный комплекс площадью 160м/кв ресторан 300м/кв пункт охраны 15 м/кв земельный участок площадью 1га Строения туристического комплекса в настоящее время находятся в разной степени готовности: ресторан готов на 25%, баня на 50% и коттеджи готовы на 70%. Перспективы местоположения туристического комплекса: Комплекс «Волосо» находится в нескольких десятках метров от береговой линии озера. В соседстве - только прекрасные луга, поля и лес. До дороги в Браслав - около километра. Комплекс имеет очень выгодное расположение, так как будет включен в популярную туристическую зону с большим потенциалом в границах трех стран – Литвы, Латвии и Беларуси. Развитие туристической инфраструктуры Беларуси способствует росту интереса туристов к Браславскому региону в первую очередь за счет здравниц, спектра новых агроусадеб для частного отдыха и известного музыкального фестиваля Viva Braslav. В перспективе ведется работа о создании европейских программ развития туристической отрасли Литвы, Латвии и Беларуси в данной территории. Комплекс «Волосо» прекрасно подойдет для ведения и дальнейшего развития туристического бизнеса в этом популярном регионе. Дополнительно: Собственником разработан концепт строительства грязелечебницы, разработаны визуалы дизайна экстерьера и интерьера. Вокруг территории комплекса находятся земли дружественного крестьянско-фермерского хозяйства на площади в 56га. Владельцы хозяйства поддерживают перспективы развития туристической направленности территории и готовы присоединиться к проекту.   Видео:  https://www.youtube.com/watch?v=DBOfkXstnmM Мы рады будем ответить на все ваши вопросы по условиям продажи и желаемой стоимости сделки.  
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