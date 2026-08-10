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Квартиры в Гааге, Нидерланды

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2 объекта найдено
Квартира 9 комнат в Гаага, Нидерланды
Квартира 9 комнат
Гаага, Нидерланды
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4
Этот впечатляющий таунхаус в Heemskerckstraat 37, расположенный в самом сердце популярного Z…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Гаага, Нидерланды
Квартира 4 комнаты
Гаага, Нидерланды
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 475 м²
Этаж 2/2
Новый на рынке: уникальная и полностью отремонтированная квартира на первом этаже. 123 м2, р…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Гааге, Нидерланды

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