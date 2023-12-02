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Дома в Пурмеренд, Нидерланды

2 объекта найдено
Вилла с гаражом в Пурмеренд, Нидерланды
Вилла с гаражом
Пурмеренд, Нидерланды
Площадь 165 м²
Город  Пюрмеренд (Purmerend), 25 км от Амстердама. Вилла  с бол…
€495,000
в месяц
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Дом в Пурмеренд, Нидерланды
Дом
Пурмеренд, Нидерланды
Площадь 210 м²
Город  Пюрмеренд (Purmerend) в  25 км от Амстердама. Трёхэтажный…
€475,000
в месяц
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