Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Марокко
  3. Жилая
  4. Рабат-Сале-Кенитра
  5. Виллы

Виллы в Рабат-Сале-Кенитра, Марокко

Рабат
27
Вилла В архив
Очистить
28 объектов найдено
Вилла 5 спален в Рабат, Марокко
Вилла 5 спален
Рабат, Марокко
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
EXCLUSIVELY AYKANA real estate agencies is selling a villa in Rabat Hay Nahda. Villa of 600 …
€1,80 млн
Вилла 4 спальни в Рабат, Марокко
Вилла 4 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 645 м²
AYKANA real estate agencies is selling a villa in Rabat Hay Riad. Very sunny villa with a ga…
€2,11 млн
Вилла 6 спален в Рабат, Марокко
Вилла 6 спален
Рабат, Марокко
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 040 м²
AYKANA real estate agencies is selling a Villa in Rabat Souissi Large new villa with 1 outdo…
€5,14 млн
Вилла 4 спальни в Рабат, Марокко
Вилла 4 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
EXCLUSIVELY. AYKANA real estate agencies selling a villa in Rabat Hay Riad. Villa with garde…
€1,75 млн
Вилла 6 спален в Рабат, Марокко
Вилла 6 спален
Рабат, Марокко
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 399 м²
AYKANA real estate agencies is selling a villa in Rabat Mabella. Villa with an area of 399 m…
€1,03 млн
Вилла 4 спальни в Рабат, Марокко
Вилла 4 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Рабат Мабелла. Небольшая вилла с площадью 234 …
€667,909
Вилла 5 спален в Рабат, Марокко
Вилла 5 спален
Рабат, Марокко
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 6 489 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Рабат Суисси. - Площадь объекта: 6489 м ² - Пл…
€7,71 млн
Вилла 5 спален в Рабат, Марокко
Вилла 5 спален
Рабат, Марокко
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 160 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Рабат Суисси. Великолепная меблированная архит…
€6,94 млн
Вилла 4 спальни в Рабат, Марокко
Вилла 4 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают новую виллу в Rabat Souissi l'orangeraie. Новая вилла …
€4,80 млн
Вилла 4 спальни в Рабат, Марокко
Вилла 4 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 720 м²
AYKANA real estate agencies is selling a villa in Rabat Souissi. A very pretty oriental vill…
€4,62 млн
Вилла 4 спальни в Рабат, Марокко
Вилла 4 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 950 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Рабат Суисси. Одноэтажная вилла для ремонта, м…
€3,08 млн
Вилла 5 спален в Рабат, Марокко
Вилла 5 спален
Рабат, Марокко
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 997 м²
AYKANA real estate agencies is selling a villa in Rabat Souissi. Beautiful Villa with charac…
€3,21 млн
Вилла 4 спальни в Рабат, Марокко
Вилла 4 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 900 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Рабат Суисси. Сказочная вилла в Суисси рядом с…
€5,39 млн
Вилла 4 спальни с Spalni в Рабат, Марокко
Вилла 4 спальни с Spalni
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 729 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Рабат Суисси Оранжерея. Солнечная вилла с садо…
€3,34 млн
Вилла 6 спален с Spalni в Рабат, Марокко
Вилла 6 спален с Spalni
Рабат, Марокко
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 000 м²
Вы хотите купить виллу на Рабат-роуд в Заерсе Очень хорошая вилла на продажу имеет дорогу Za…
€4,88 млн
Вилла 4 спальни с Spalni в Рабат, Марокко
Вилла 4 спальни с Spalni
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 225 м²
Want to buy a villa in Rabat Souissi? A large villa with an area of 1225 m² of land and 400…
€3,15 млн
Вилла 5 спален с Spalni в Рабат, Марокко
Вилла 5 спален с Spalni
Рабат, Марокко
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 000 м²
Want to buy a villa in Rabat Souissi? A large and beautiful villa with an area of 2000 m² o…
€4,11 млн
Вилла 6 спален с Spalni, под аренду в Рабат, Марокко
Вилла 6 спален с Spalni, под аренду
Рабат, Марокко
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 000 м²
Хотите купить виллу в Рабат Суисси? Продается большая и красивая вилла площадью 2000 м² зем…
€4,62 млн
Вилла в Рабат, Марокко
Вилла
Рабат, Марокко
Площадь 1 500 м²
Продается вилла в Рабат Суисси. Вилла двух фасадов, для ремонта, с площадью 1500 м ² земли и…
€3,08 млн
Вилла 6 спален с Spalni, под аренду в Рабат, Марокко
Вилла 6 спален с Spalni, под аренду
Рабат, Марокко
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 900 м²
Villa for sale in Rabat Souissi. Villa with swimming pool with an area of 1900 m² of land, o…
€4,37 млн
Вилла 7 спален с Spalni в Рабат, Марокко
Вилла 7 спален с Spalni
Рабат, Марокко
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 803 м²
Хотите купить виллу в Рабат Суисси? Большая и великолепная вилла с площадью 1803 м ² земли и…
€6,42 млн
Вилла 6 спален с Spalni, под аренду в Рабат, Марокко
Вилла 6 спален с Spalni, под аренду
Рабат, Марокко
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 080 м²
Want to buy a villa in Bir Kacem Souissi? A beautiful villa in Bir Kacem with an area of 208…
€3,24 млн
Вилла 4 спальни с Spalni в Harhoura, Марокко
Вилла 4 спальни с Spalni
Harhoura, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 179 м²
Want to buy a villa in Temara Harhoura? a villa for sale with an area of 3179 m² of land and…
€2,31 млн
Вилла 2 спальни в Рабат, Марокко
Вилла 2 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 551 м²
AYKANA real estate agencies are selling a villa in Rabat Souissi. Villa in the main avenue M…
€3,60 млн
Вилла 4 спальни с Spalni, под аренду в Рабат, Марокко
Вилла 4 спальни с Spalni, под аренду
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 270 м²
AYKANA real estate agencies are selling a villa in Rabat Souissi Ambassadeurs. Villa on a pl…
€4,11 млн
Вилла 4 спальни с Spalni, под аренду в Рабат, Марокко
Вилла 4 спальни с Spalni, под аренду
Рабат, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 200 м²
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, Агентства недвижимости AYKANA распродают виллу в Рабат Суисси. Великолепная в…
€4,37 млн
Вилла 5 спален с Spalni, под аренду в Рабат, Марокко
Вилла 5 спален с Spalni, под аренду
Рабат, Марокко
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 965 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Рабат Суисси Оранжерея. Великолепная современн…
€5,91 млн
Вилла 8 спален с Spalni в Рабат, Марокко
Вилла 8 спален с Spalni
Рабат, Марокко
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 4 617 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Рабат Суисси. Расположен в Рабат-Суисси, в экс…
€10,28 млн

Параметры недвижимости в Рабат-Сале-Кенитра, Марокко

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти