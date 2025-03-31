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Виллы в Марракеш, Марокко

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1 объект найдено
Вилла 9 комнат в Марракеш, Марокко
Вилла 9 комнат
Марракеш, Марокко
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 12 000 м²
Количество этажей 1
$3,86 млн
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Параметры недвижимости в Марракеш, Марокко

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов