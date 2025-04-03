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Продажа готового бизнеса в Муниципалитет Кишинёв, Молдова

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1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Кишинёв, Молдова
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Кишинёв, Молдова
Площадь 290 000 м²
В Молдове продаётся аэродром с прилегающими территориями, которые вместе с территорией аэрод…
$3,61 млн
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