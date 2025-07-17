Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Valle de Bravo
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Valle de Bravo, Мексика

8 объектов найдено
Дом 4 спальни в Valle de Bravo, Мексика
Дом 4 спальни
Valle de Bravo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 582 м²
Продажа: 18 000 000 mxn471 m2Jaime Serra Architecture 4 спальни 4,5 ванные комнаты Зал SalaD…
$967,415
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Avandaro, Мексика
Дом 3 спальни
Avandaro, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Представьте себе, что каждое утро вы просыпаетесь в окружении естественной безмятежности и к…
$373,530
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 5 спален в Valle de Bravo, Мексика
Дом 5 спален
Valle de Bravo, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Продажа: 18 000 000 mxnSale с мебелью: 22 000 000 mxn700 м2 строительства 688 м2 земли 688Ga…
$967,415
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
TekceTekce
Дом 4 спальни в Barrio de Guadalupe, Мексика
Дом 4 спальни
Barrio de Guadalupe, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 610 м²
Предварительная продажа: 38 000 000 mxn доставляется на серый сайтSale: 46 000 000 mxn уже с…
$2,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 4 спальни в Valle de Bravo, Мексика
Дом 4 спальни
Valle de Bravo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Необыкновенный дом, расположенный в «El Coporito» в Валье-де-Браво, имеет отличное расположе…
$806,179
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Valle de Bravo, Мексика
Дом 3 спальни
Valle de Bravo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Продажа: $ 15,000,000 mxnRent: $ 50000 mxn semi -siablada Аренда x ночь: $ 20 000 mxn миниму…
$806,179
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Valle de Bravo, Мексика
Дом 3 спальни
Valle de Bravo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Продажа: $ 15,000,000 mxnRent: $ 50000 mxn semi -siablada Аренда x ночь: $ 20 000 mxn миниму…
$806,179
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Valle de Bravo, Мексика
Дом 3 спальни
Valle de Bravo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 368 м²
Linda Casa находится в Санта-Мария-Ауакатль. Он имеет 209 м2 земли, построено 368 метров, 2 …
$373,933
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English

Параметры недвижимости в Valle de Bravo, Мексика

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти