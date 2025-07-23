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Дома в Тлальнепантла, Мексика

9 объектов найдено
Дом 3 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 3 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
285,5 строительства. 150,0 земельных участков. Красивый и уютный дом, он имеет отличное расп…
$234,013
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Дом 4 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 4 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
123 м2 земли с 230 м2 постройки, комнатная комната, состоящая из: 2 парковочных мест, столов…
$86,160
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Дом 3 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 3 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Дом построен на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 126 м2 земли, 152 м2 стро…
$148,070
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 4 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 656 м²
Красивый дом расположен в красивом районе Тланепантла Эдо.мекс. Он имеет 656 м2 строительств…
$438,993
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Дом 2 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 2 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 196 м²
Дом на продажу 160 М2 Terreno196.54 m2 Строительство Трехуровневая комната: N1 Парковка впер…
$246,234
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Дом 4 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 4 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 287 м²
Дом для продажи, расположенный в тихом и безопасном районе Jardines de Santa Monica, в Тлане…
$374,773
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Дом 3 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 3 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Отличный дом, расположенный в Валле Цейлан со следующими характеристиками: Дом с 65 м2 земли…
$57,409
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Дом 3 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 3 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 319 м²
Дом на продажу на частной улице и супер-хорошо расположен рядом со школами, торговыми центра…
$450,290
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Дом 7 спален в Тлальнепантла, Мексика
Дом 7 спален
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Он измеряет 120 метров земли и 288 метров строительных бумаг в порядке, публичное письмо все…
$337,296
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Параметры недвижимости в Тлальнепантла, Мексика

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