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Дома в Santa Ana Tepetitlan, Мексика

8 объектов найдено
Дом 5 спален в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 5 спален
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Резиденция в частном Bugambilias Spectacular View $ 14 500 000 Дом, расположенный во втором …
$779,306
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Дом 4 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 4 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
Отличный дом в Эль-Брисеньо очень близко к периферийным 3'820,000 $ Два уровня и широкие сад…
$205,307
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Дом 3 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 3 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Большой дуплексный дом в Колонии Арболедас, Запопан - суперобщается. Живой комфорт и стиль в…
$158,011
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 4 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Общая площадь: 432м2 Строительство: 270 м2 Дом с большим потенциалом расположен второй участ…
$403,089
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Дом 3 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 3 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Casa Road Nogales, 3 спальни, 4 ванные комнаты, гостиная, кухня, 4 ящика для парковки, бассе…
$806,179
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Дом 4 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 4 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
Роскошная резиденция в bugambilias 1100m2 $ 24,000,000 Земля 1100 метровСтроительство 7004 с…
$1,29 млн
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Дом 2 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 2 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Хороший дом в Эль-Фортине, Запопан. Уровень с двумя спальнями, столовой, парковкой на две ма…
$134,363
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Дом 2 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 2 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
М2 земли: 480Строительная м2: 473.19 Красивая комната, которая имеет следующие характеристик…
$521,866
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