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Дома в San Juan del Rio, Мексика

2 объекта найдено
Дом 2 спальни в San Juan del Rio, Мексика
Дом 2 спальни
San Juan del Rio, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Немедленная доставка По назначению 127 м2 земли116 м2 строительства. Дом разработан на 2 уро…
$1,50 млн
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Дом 2 спальни в San Juan del Rio, Мексика
Дом 2 спальни
San Juan del Rio, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Немедленная доставка По назначению М2 земельный участок: 150Строительный м2: 160,02 Домашняя…
$2,15 млн
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Параметры недвижимости в San Juan del Rio, Мексика

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