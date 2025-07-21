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Дома в San Andres Cholula, Мексика

San Bernardino Tlaxcalancingo
4
23 объекта найдено
Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 382 м²
Гараж на 3 автомобиля • SALA • DINING ROOM • Кухня с обложками GRANITE; гриль, колокольня и …
$451,460
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 382 м²
Гараж на 3 автомобиля • SALA • DINING ROOM • Кухня с обложками GRANITE; гриль, колокольня и …
$451,460
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
GarageDining roomИнтегральная кухня с IslandBedroom с ванной комнатой Стиральная комната укл…
$209,606
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TekceTekce
Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Великолепный дом, расположенный в Ломас-де-Анджелополис, который имеет следующие характерист…
$185,421
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Дом 3 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 3 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Ломас де Анджелополис 3 Рядом с новым торговым центром 165 М2 Террено355 м2 Строительство В …
$321,934
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Дом 4 спальни в San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Дом 4 спальни
San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 502 м²
Жилой дом в Сан-Мартино FractionationHouse в неравномерности Двойная высота Столовая Кухня о…
$483,707
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
Гараж для двух автомобилей Столовая Интегральная кухня с островом Pb спальня с ванной комнат…
$209,606
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Дом 3 спальни в San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Дом 3 спальни
San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 757 м²
Величественный угловой дом Он состоит из сада в 450 метров гаража с электрическим портоном д…
$1,13 млн
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Дом 3 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 3 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Рядом с прямой стороной до CholulaGarage для двух автомобилейПоловина ванной Интегральная ку…
$228,417
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Дом 3 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 3 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
RESIDENCIAL QUETZALCOATLCholula прямая $ 7 400 000SURFACETerreno 235,78 M2Строительство 320,…
$397,715
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Дом 3 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 3 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Хороший и большой дом, расположенный в районе Ломас-де-Анджелополис, имеет следующие характе…
$105,814
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Дом на продажу Lomas De Angelopolis IIIP,b;Гараж на 2 пластинки SalaDining roomИнтегральная …
$220,356
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Дом 3 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 3 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Внутри Sonora ParkНовый угловой дом!!! Рядом с новым торговым центром Работать на двух машин…
$321,934
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Новый дом для продажи LOMAS 3 Отличная отделка с ванной комнатой в PbTriple высота входа Cav…
$220,356
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English
Дом 4 спальни в San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Дом 4 спальни
San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 502 м²
Жилой дом в Сан-Мартино FractionationHouse в неравномерности Двойная высота Столовая Кухня о…
$483,707
Оставить заявку
Закрыть
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Дом 3 спальни в San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Дом 3 спальни
San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 757 м²
Дом на продажу Жилое подразделение за Paseo Destination $3 800 000Terreno 210 M2Construction…
$1,13 млн
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Две машиныОбеденная комнатаИнтегральная кухня с островной спальней с полной ванной комнатой …
$209,606
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Дом 3 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 3 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
RESIDENCIAL QUETZALCOATLCholula прямая $ 7 400 000SURFACETerreno 235,78 M2Строительство 320,…
$397,715
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Закрыть
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Дом 3 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 3 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Рядом с прямой стороной до CholulaGarage для двух автомобилейПоловина ванной Интегральная ку…
$228,417
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Дом 3 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 3 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Дом на продажу Мецца!!! P.b;Гараж на 2 записи SalaDining roomCocina1/2 bathroomTerraceP.a;3r…
$295,599
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Работать на двух машинах Столовая Барная кухняУчеба или спальня на низком растении Ванная ко…
$201,545
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Работать на двух машинах Столовая Барная кухняУчеба или спальня на низком растении Ванная ко…
$201,545
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Работать на двух машинах Столовая Барная кухняУчеба или спальня в PBС полной ванной комнатой…
$201,545
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Параметры недвижимости в San Andres Cholula, Мексика

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