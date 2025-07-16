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Дома в Puerto Vallarta, Мексика

9 объектов найдено
Дом 9 спален в Пуэрто-Вальярта, Мексика
Дом 9 спален
Пуэрто-Вальярта, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Отличный дом с коммерческой лот в идеальном месте Этот просторный дом площадью 1000 м2 имеет…
$1,07 млн
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Дом 4 спальни в Пуэрто-Вальярта, Мексика
Дом 4 спальни
Пуэрто-Вальярта, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Дом Валентина, расположенный в романтическом районе на юге Пуэрто-Вальярта, предлагает едины…
$1,32 млн
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Дом 7 спален в Пуэрто-Вальярта, Мексика
Дом 7 спален
Пуэрто-Вальярта, Мексика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 300 м²
Вилла расположена между центром и Gringo Gulch. Вилла расположена между El Centro и Gringo G…
$1,48 млн
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TekceTekce
Дом 1 спальня в Пуэрто-Вальярта, Мексика
Дом 1 спальня
Пуэрто-Вальярта, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта очаровательная четырехуровневая недвижимость предлагает гораздо больше, чем дом: это воз…
$261,832
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Дом 5 спален в Пуэрто-Вальярта, Мексика
Дом 5 спален
Пуэрто-Вальярта, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 543 м²
Этот впечатляющий дом имеет очарование традиционной мексиканской архитектуры и находится все…
$923,820
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Дом 2 спальни в Ixtapa, Мексика
Дом 2 спальни
Ixtapa, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Casa Durazno - это детали и стиль жизни. Уникальные детали с отделкой высшего качества: авто…
$322,472
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Дом 5 спален в Пуэрто-Вальярта, Мексика
Дом 5 спален
Пуэрто-Вальярта, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 702 м²
Удивительный дом в самом сердце современного Версаля, прекрасно расположенный среди лучших р…
$1,46 млн
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Дом 2 спальни в Пуэрто-Вальярта, Мексика
Дом 2 спальни
Пуэрто-Вальярта, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Дом в отличном месте, для реконструкции, с милым задним двором. Дом в отличном месте, готовы…
$333,221
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Дом 5 спален в Region Costa Norte, Мексика
Дом 5 спален
Region Costa Norte, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Каса-де-Кампо с прочной конструкцией с отделкой в «старой стене» из камня и кирпича, в окруж…
$376,217
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Параметры недвижимости в Puerto Vallarta, Мексика

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