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Дома в Nezahualcoyotl, Мексика

19 объектов найдено
Дом 3 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 3 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Большой дом с хорошей землей, расположенный недалеко от города Мехико. Этот дом состоит из 2…
$1,52 млн
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Дом 3 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 3 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Домашняя комната с гостиной гостиная, 3 спальни, 2 ванные комнаты. Сделайте лучшее предложен…
$3,00 млн
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Дом 3 спальни в Мехико, Мексика
Дом 3 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 233 м²
VENTA DE CASACasa en Alcaldía Густаво А. Мадеро, Colonia La ProvidenciaAmplia casa cuenta co…
$3,60 млн
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TekceTekce
Дом в Мехико, Мексика
Дом
Мехико, Мексика
Площадь 427 м²
Дом (жилье), состоящий из 427 метров постройки и 160 земельных участков, 3 уровня, имеет: 4 …
$4,48 млн
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Дом 3 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 3 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
136 М2 Террено255 m2 Строительство Дом, который состоит из:P.B: гостиная, столовая, кухня, т…
$2,37 млн
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Дом 3 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 3 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
153 М2 Террено231,17 m2 Строительство Красивый дом, распределенный в PB: Гараж обнаружен для…
$3,51 млн
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Дом 2 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 2 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Великолепный дом, расположенный в лесах Арагона, который имеет следующие характеристики: Стр…
$1,50 млн
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Дом 3 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 3 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Домашняя комната разбита на 2 этажа. Этот дом имеет следующие характеристики: 1 парковочное …
$2,88 млн
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Дом 3 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 3 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Хороший и большой дом, расположенный в лесах Арагона Он состоит из 96 м2 строительства и 120…
$2,52 млн
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Дом 3 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 3 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 306 м²
2-уровневая комната площадью 306 м2, строительство, 153 м2 земли и состоящая из: Pb.- Столов…
$2,67 млн
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Дом 4 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 4 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
156 М2 Terreno400 m2 Конструкция3 - уровень комнатный дом4 спальни3 ванные комнаты Столовая …
$2,67 млн
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Дом 3 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 3 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
197,4 м2 дом строительство 122,5 м2 Террено Домашняя комната, построенная на трех этажах, им…
$2,68 млн
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Дом 3 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 3 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
135.19 M2 Terreno180 m2 Construction2 -уровневый номерной дом, 1 парковочное место, есть ком…
$2,99 млн
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Дом 3 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 3 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Домашняя комната Линды в Незауалькойотле. Площадь земли: 200.00 м2 Площадь застройки: 211.00…
$3,47 млн
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Дом 4 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 4 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
140 М2 Terreno247 m2 Конструкция3 - уровень комнатный дом. В нем есть комната, столовая, кух…
$2,41 млн
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Дом 2 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 2 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 296 м²
202 М2 Террено296 m2 Строительство Домашняя комната, имеет 3 парковочных места, есть 7 отдел…
$4,74 млн
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Дом 2 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 2 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Немедленная доставка 215 M2 Terreno215 m2 Строительство Дом, построенный на одном и двух уро…
$2,94 млн
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Дом 3 спальни в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 3 спальни
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
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$3,37 млн
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Дом 5 спален в Nezahualcoyotl, Мексика
Дом 5 спален
Nezahualcoyotl, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
3-уровневый номерный дом, который состоит из: 5 спален, 3 ванных комнат, крытого гаража, тер…
$2,44 млн
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Параметры недвижимости в Nezahualcoyotl, Мексика

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