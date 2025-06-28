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Дома в Naucalpan de Juarez, Мексика

Ciudad Satelite
10
38 объектов найдено
Дом 3 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 3 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Он измеряет 192 м2 земли и 180 м2 строительства. Дом развивался на 2 уровнях, со следующим р…
$2,80 млн
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Дом 4 спальни в Pedregal de Echegaray, Мексика
Дом 4 спальни
Pedregal de Echegaray, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Описание: Разработано на одном уровне. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: Земля: 589м2 прим. Строит…
$9,20 млн
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Дом 8 спален в Мехико, Мексика
Дом 8 спален
Мехико, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 475 м²
Описание: Отличные инвестиции! Основные характеристики: Земельная поверхность: 147м2 прим.Ст…
$6,00 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Huizachal, Мексика
Дом 3 спальни
Huizachal, Мексика
Количество спален 3
Площадь 432 м²
Прекрасный дом Я продаю дом на Tecamachalco,- Calle closed- Surveillance 24/7-Remed 6 лет на…
$10,00 млн
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Дом 4 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 4 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 620 м²
Продажа: 21 000 000 mxn620 м строительства 400 м земли4 спальни, 2 с гардеробной и ванной ко…
$21,00 млн
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Дом 4 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 4 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 385 м²
Красивый дом, с отличным освещением, гостиная, кухня, сад, комнаты имеют шкаф, расположенный…
$12,90 млн
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Дом 2 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 2 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 2
Площадь 374 м²
Домашняя комната Частная фракция, состоящая из одного или двух уровней, состоящая из:- терре…
$7,03 млн
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Дом 6 спален в Huizachal, Мексика
Дом 6 спален
Huizachal, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 850 м²
Casa de Casa, этот невероятно красивый в привилегированном районе с большими широкими идеями…
$1,70 млн
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Дом 3 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 3 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Хороший и большой дом, расположенный в районе Ломас-Вердес Он состоит из 98 м2 строительства…
$2,40 млн
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Дом 3 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 3 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Дом разработан на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 156 м2 земли-277 м2 пос…
$4,40 млн
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Дом 3 спальни в Pedregal de Echegaray, Мексика
Дом 3 спальни
Pedregal de Echegaray, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
152 м2 земли, 220 м2 строительства, дом 3 уровней с цокольным этажом: парковка полустано с и…
$3,34 млн
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Дом 9 спален в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 9 спален
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Дом на продажу 370м2 с использованием коммерческой земли, 9 комнат, 4 ванных комнаты и 4 ящи…
$11,00 млн
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Дом 3 спальни в Pedregal de Echegaray, Мексика
Дом 3 спальни
Pedregal de Echegaray, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Ваш новый дом ждет вас! Дом площадью 200 м2 и 330 м2 постройки, предназначенный для вашего к…
$4,43 млн
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Дом 4 спальни в Los Remedios, Мексика
Дом 4 спальни
Los Remedios, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 478 м²
Большой дом с 4 уровнями и очень хорошо расположен. Рядом школы, торговые центры, церкви и с…
$8,10 млн
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Дом 5 спален в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 5 спален
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 037 м²
В рамках клуба Golf Chapultepec Club Fractionation в муниципалитете Наукалпан-де-Хуарес, рай…
$60,00 млн
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Дом 3 спальни в Мехико, Мексика
Дом 3 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 560 м²
Красивый дом в кондоминиуме Всего 2 дома У них нет ничего больше, чем спальни кондоминиума r…
$17,00 млн
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Дом 4 спальни в Huizachal, Мексика
Дом 4 спальни
Huizachal, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 598 м²
Продажа: $ 26 000 000 mxn598 м2 строительства 726 м2 земли 300 м2 сада4 спальни Главная спал…
$26,00 млн
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Дом 4 спальни в Huizachal, Мексика
Дом 4 спальни
Huizachal, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
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$6,90 млн
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Дом 4 спальни в Lazaro Cardenas, Мексика
Дом 4 спальни
Lazaro Cardenas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 594 м²
200 квадратных метров земли и 594 квадратных строительных метра. Дом с тремя уровнями. Он со…
$3,14 млн
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Дом 4 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 4 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 975 м²
ОПИСАНИЕ: ГЕНЕРАЛЬНОЕ CHARACTERISTICS:Land: 527.16m2 Approx.Construction: 972.35m2 approx.Ag…
$26,00 млн
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Дом 5 спален в Мехико, Мексика
Дом 5 спален
Мехико, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Это супер хорошо расположенный дом в нижней части Tecamachalco. полностью реконструировать О…
$990,000
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Дом 6 спален в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 6 спален
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 712 м²
Впечатляющий дом с красивым и большим садом С прекрасным видом на лес 1 квартал от экологиче…
$26,00 млн
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Дом 3 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 3 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Великолепный дом для спутниковой продажи. Земля: 324 м2 | Распределение: 3 парковочных ящика…
$4,81 млн
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Дом 3 спальни в Benito Juarez, Мексика
Дом 3 спальни
Benito Juarez, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 871 м²
Немедленная доставка Эксклюзивное проживание 3 уровня в подразделении Lomas del Río в Наукал…
$18,09 млн
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Дом 4 спальни в Мехико, Мексика
Дом 4 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 973 м²
Продажа: Дом уровня 27 500 000 mxn5 с неограниченным потенциалом, идеально подходит для ремо…
$27,50 млн
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Дом 3 спальни в Pedregal de Echegaray, Мексика
Дом 3 спальни
Pedregal de Echegaray, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
245,9 строительства. 200,0 земельных участков. Красивый и уютный дом, он имеет отличное расп…
$3,97 млн
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Дом 8 спален в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 8 спален
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 412 м²
Это свойство идеально подходит для ремоделирования! В пределах земли площадью 363 м2 построе…
$11,00 млн
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Дом 3 спальни в Pedregal de Echegaray, Мексика
Дом 3 спальни
Pedregal de Echegaray, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 451 м²
451 м2 Construction836.00 M2 TerrenoNice дом с очень широкими и просвещенными пространствами…
$11,30 млн
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Дом 3 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 3 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Сделайте этот дом своим новым началом! Представьте себе жизнь в уютном доме, освещенном и с …
$4,49 млн
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Дом 3 спальни в Praderas de San Mateo, Мексика
Дом 3 спальни
Praderas de San Mateo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 560 м²
8 красивых резиденций. Деревянная зона на краю реки, в королевском лесу.3 спальни с полной в…
$19,90 млн
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Параметры недвижимости в Naucalpan de Juarez, Мексика

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