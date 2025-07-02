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Дома в Metepec, Мексика

6 объектов найдено
Дом в Metepec, Мексика
Дом
Metepec, Мексика
Площадь 103 м²
Мария Не оставил. Лот 39, мза 42 ЖК «Бонанза», Камино Барранка дель Буэневентсп 52160 Сделай…
$1,74 млн
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Дом 4 спальни в Metepec, Мексика
Дом 4 спальни
Metepec, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Красивый дом в Колонии Ла Мичоакана. La Michoacana, Metepec, State of Mexico..Av. Aldee услу…
$3,34 млн
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Дом 4 спальни в Metepec, Мексика
Дом 4 спальни
Metepec, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 560 м²
ПЕРВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ С ГАЗОВЫМ ЧИМОМ, КОМИССОМ, КАНТИНА С ГАВОЙ, КИТЧЕНОМ, СЕРВИС ЧЕТЫРЕМ, ПАТИО…
$8,45 млн
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TekceTekce
Дом 2 спальни в Metepec, Мексика
Дом 2 спальни
Metepec, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Красивый дом, который имеет следующие характеристики: М2 земли: 160Строительная м2: 244.8ПБ-…
$3,19 млн
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Дом 2 спальни в Metepec, Мексика
Дом 2 спальни
Metepec, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
М2 земли: 167М2 постройки: 305,76 Дом, который состоит из;P.B:-Доступ-эстанция-столовая,-коц…
$3,99 млн
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Дом 4 спальни в Metepec, Мексика
Дом 4 спальни
Metepec, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 353 м²
Дом расположен в подразделении Luciana, которое имеет следующие характеристики: 320 м2 земли…
$11,19 млн
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Параметры недвижимости в Metepec, Мексика

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