Дома в Mazatlan, Мексика

6 объектов найдено
Вилла в Масатлан, Мексика
Вилла
Масатлан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 090 м²
Discover the perfect blend of elegance and comfort at Porto Blanco Residences, where luxury …
$390,000
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Масатлан, Мексика
Дом 3 спальни
Масатлан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 184 м²
Discover Sonterra II, located in the north of Mazatlán. This incredible single-family home d…
$201,000
Агентство
Вилла в Масатлан, Мексика
Вилла
Масатлан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 285 м²
Located on the Marina Mazatlán Golf Course is the majestic IWA Hotel & Residences. This stun…
$836,000
Агентство
Дом 3 спальни в Масатлан, Мексика
Дом 3 спальни
Масатлан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 4 488 м²
Step into the ultimate coastal lifestyle with this fully furnished beachfront penthouse, per…
$1,42 млн
Агентство
Дом 3 спальни в Масатлан, Мексика
Дом 3 спальни
Масатлан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 335 м²
Experience modern living in one of Mazatlán’s most sought-after residential communities—Resi…
$215,000
Агентство
Дом 2 спальни в Масатлан, Мексика
Дом 2 спальни
Масатлан, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 830 м²
Located on the Marina Mazatlán Golf Course is the majestic IWA Hotel & Residences. This stun…
$736,000
Агентство
