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Дома в Jocotepec, Мексика

6 объектов найдено
Дом 2 спальни в San Cristobal Zapotitlan, Мексика
Дом 2 спальни
San Cristobal Zapotitlan, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Райский дом, Сан-Кристобаль, Запотитлан. 4 505 м2 из 250 м2 строительства Красивый дом перед…
$782,000
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Дом 5 спален в Chantepec El Chante, Мексика
Дом 5 спален
Chantepec El Chante, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
2 дома с бассейном в Chantepec Jocotepec $ 7 300 000 Отличная недвижимость, очень хорошо рас…
$7,30 млн
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Дом 2 спальни в San Juan Cosala, Мексика
Дом 2 спальни
San Juan Cosala, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Продажа дома в Сан-Хуан-Косала-Виста-Лаго и Монтанья-Пресио за 7 500 000 200 м2 земли 320 м2…
$7,50 млн
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Jocotepec, Мексика
Дом 4 спальни
Jocotepec, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Хороший и большой дом, расположенный в районе Эль-Крусеро Он состоит из 152 м2 строительства…
$2,14 млн
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Дом 3 спальни в Chantepec El Chante, Мексика
Дом 3 спальни
Chantepec El Chante, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Аренда дома в Шампла Шампала Не включает в себя техническое обслуживание - доступно с июня 2…
$4,65 млн
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Дом 3 спальни в Jocotepec, Мексика
Дом 3 спальни
Jocotepec, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Casa Chardonnay - Эксклюзивная предпродажа386 м2 земли 228 м2 строительства Живите роскошью …
$8,13 млн
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Параметры недвижимости в Jocotepec, Мексика

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