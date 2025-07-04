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Дома в Irapuato, Мексика

3 объекта найдено
Дом 6 спален в Irapuato, Мексика
Дом 6 спален
Irapuato, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Дом с 144 квадратными метрами земли и 350 квадратными метрами строительства, который имеет с…
$2,16 млн
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Дом 3 спальни в Irapuato, Мексика
Дом 3 спальни
Irapuato, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Инвестиционные возможности; Представьте свой капитал на рынке недвижимости. Воспользуйтесь о…
$985,500
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Дом 2 спальни в Irapuato, Мексика
Дом 2 спальни
Irapuato, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 334 м²
Красивый дом, расположенный по адресу:Террено: 405.48 М2Строительство: 205.04 м2Комплексная …
$4,74 млн
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Параметры недвижимости в Irapuato, Мексика

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