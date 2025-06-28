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Дома в Guadalajara, Мексика

13 объектов найдено
Дом 9 спален в Гвадалахара, Мексика
Дом 9 спален
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 461 м²
Casa Colonia Independencia Guadalajara 10 спален $ 8 300 000 Земля 347 м2 Строительство 461 …
$8,30 млн
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Дом 3 спальни в Гвадалахара, Мексика
Дом 3 спальни
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
2 уровня земли 110 м2, строительство 120 м2, с 3 спальнями, 2 полными ванными комнатами, 1 п…
$1,30 млн
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Дом 3 спальни в Гвадалахара, Мексика
Дом 3 спальни
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Хороший и большой дом, расположенный в районе Парк-дель-Нило, который имеет следующие характ…
$1,15 млн
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Гвадалахара, Мексика
Дом 4 спальни
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 493 м²
Продается дом в одном квартале от Chapultepec. Т: 493 м2П.Б: комната, столовая, два кабинета…
$19,50 млн
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Дом 5 спален в Гвадалахара, Мексика
Дом 5 спален
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Дом с коммерческими помещениями для продажи Heliodoro Hernandez Loza Guadalajara Jal. Этот д…
$2,80 млн
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Дом 4 спальни в Гвадалахара, Мексика
Дом 4 спальни
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Большой дом в Ав. Большой дом с 4 комнатами более многофункционального использования. Большо…
$6,20 млн
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Дом 3 спальни в Гвадалахара, Мексика
Дом 3 спальни
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Хороший дом, расположенный в Халиско. Он состоит из 265 м2 строительства и распределен в гос…
$2,45 млн
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Дом 5 спален в Гвадалахара, Мексика
Дом 5 спален
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Дом для продажного вора Гевары $9 700 000 Приемник. 5 спален, 5,5 ванных комнат, 3 гаража, с…
$9,70 млн
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Дом 4 спальни в Гвадалахара, Мексика
Дом 4 спальни
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
3-уровневый дом в Гвадалахаре - С 205 м2 строительства, этот дом идеально подходит для тех, …
$3,46 млн
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Дом 5 спален в Гвадалахара, Мексика
Дом 5 спален
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Дом на продажу фрак. (Всего в нескольких кварталах от кольцевой развязки Chapalita)PB: гости…
$10,50 млн
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Дом 4 спальни в Гвадалахара, Мексика
Дом 4 спальни
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
М2 земельного участка: 1547.75Строительная м2: 214Домовая комната растения, состоящая из- те…
$9,82 млн
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Дом 2 спальни в Гвадалахара, Мексика
Дом 2 спальни
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Дом Линды, расположенный в Гвадалахаре Халиско. Этот дом состоит из 60 м2 строительства и ра…
$942,563
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Дом 20 спален в Гвадалахара, Мексика
Дом 20 спален
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 095 м²
Продажа дома и аренда 20 спален современной колонии 800м2 $ 22 500 000 Аренда: $ 65 000 Прод…
$22,50 млн
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Параметры недвижимости в Guadalajara, Мексика

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