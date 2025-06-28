Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Municipio de Ensenada
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Municipio de Ensenada, Мексика

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Энсенада, Мексика
Дом 4 спальни
Энсенада, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Линда и красивый дом, расположенный в Кастилии Этот красивый дом имеет 220 м2 строительства …
$2,74 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipio de Ensenada, Мексика

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти