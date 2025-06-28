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Дома в Coacalco de Berriozabal, Мексика

14 объектов найдено
Дом 3 спальни в Coacalco de Berriozabal, Мексика
Дом 3 спальни
Coacalco de Berriozabal, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
135 м2 земли, 213 м2 постройки.2 -уровневый дом, состоящий из: гостиной, столовой, кухни, 1 …
$2,35 млн
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Дом 2 спальни в Coacalco de Berriozabal, Мексика
Дом 2 спальни
Coacalco de Berriozabal, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Дом для продажи *Только счет * Дом, расположенный в жилом парковом районе, который имеет сле…
$1,21 млн
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Дом 3 спальни в Coacalco de Berriozabal, Мексика
Дом 3 спальни
Coacalco de Berriozabal, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Домашняя комната разработана в 1 уровне, состоящий из: гостиной, столовой, кухни, 3 спален, …
$1,47 млн
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TekceTekce
Дом 2 спальни в Coacalco de Berriozabal, Мексика
Дом 2 спальни
Coacalco de Berriozabal, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Хороший и большой дом, расположенный в районе Санта-Мария-Магдалена в Коакалко, состоит из 8…
$950,000
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Дом 3 спальни в Coacalco de Berriozabal, Мексика
Дом 3 спальни
Coacalco de Berriozabal, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Дом расположен в лесной секции, которая имеет следующие характеристики: 134 м2 земли, 150 м2…
$1,08 млн
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Дом 3 спальни в Coacalco de Berriozabal, Мексика
Дом 3 спальни
Coacalco de Berriozabal, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Дом построен на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 164 м2 земли, 272 м2 пост…
$1,30 млн
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Дом 2 спальни в Coacalco de Berriozabal, Мексика
Дом 2 спальни
Coacalco de Berriozabal, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Дом на продажу *Только счет * Дом расположен на бульваре Коакалко, который имеет следующие х…
$1,39 млн
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Дом 2 спальни в Coacalco de Berriozabal, Мексика
Дом 2 спальни
Coacalco de Berriozabal, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Дом построен на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 126 м2 земли, 82 м2 постр…
$1,60 млн
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Дом 2 спальни в Coacalco de Berriozabal, Мексика
Дом 2 спальни
Coacalco de Berriozabal, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Дом Линды, расположенный в Коакалко. Этот дом состоит из 80 м2 строительства и состоит из го…
$990,495
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Дом 2 спальни в Coacalco de Berriozabal, Мексика
Дом 2 спальни
Coacalco de Berriozabal, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Дом на продажу в Коакалко, штат Мехико Откройте для себя новый дом в одном из самых быстрора…
$2,05 млн
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Дом 2 спальни в Coacalco de Berriozabal, Мексика
Дом 2 спальни
Coacalco de Berriozabal, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 188 м²
Дом расположен в Вилла-де-лас-Флорес, который имеет следующие характеристики: 126 м2 земли, …
$2,46 млн
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Дом 3 спальни в Coacalco de Berriozabal, Мексика
Дом 3 спальни
Coacalco de Berriozabal, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
126 м2 земли, 90 м2 строительства. Домашняя комната, разработанная на 1 уровне, состоит из: …
$2,46 млн
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Дом 3 спальни в Coacalco de Berriozabal, Мексика
Дом 3 спальни
Coacalco de Berriozabal, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
М2 земельного участка: 112.5М2 постройки: 98.55Дом, состоящий из П.Б.:-Доступ,-Зал-эстанция-…
$1,61 млн
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Дом 2 спальни в Coacalco de Berriozabal, Мексика
Дом 2 спальни
Coacalco de Berriozabal, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Casa Quadruplex, состоит из 2 спален, 1 ванной комнаты, 1 кухни, 1 столовой, гостиной, 1 ван…
$1,20 млн
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Параметры недвижимости в Coacalco de Berriozabal, Мексика

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