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Дома в Ciudad Satelite, Мексика

7 объектов найдено
Дом 9 спален в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 9 спален
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Дом на продажу 370м2 с использованием коммерческой земли, 9 комнат, 4 ванных комнаты и 4 ящи…
$591,198
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Дом 9 спален в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 9 спален
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Дом на продажу 370м2 с использованием коммерческой земли, 9 комнат, 4 ванных комнаты и 4 ящи…
$591,198
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Дом 4 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 4 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 385 м²
Красивый дом, с отличным освещением, гостиная, кухня, сад, комнаты имеют шкаф, расположенный…
$693,045
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TekceTekce
Дом 5 спален в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 5 спален
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 037 м²
В рамках клуба Golf Chapultepec Club Fractionation в муниципалитете Наукалпан-де-Хуарес, рай…
$3,22 млн
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Дом 2 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 2 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 2
Площадь 374 м²
Домашняя комната Частная фракция, состоящая из одного или двух уровней, состоящая из:- терре…
$377,937
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Дом 4 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 4 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 975 м²
ОПИСАНИЕ: ГЕНЕРАЛЬНОЕ CHARACTERISTICS:Land: 527.16m2 Approx.Construction: 972.35m2 approx.Ag…
$1,40 млн
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Дом 3 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 3 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Хороший и большой дом, расположенный в районе Ломас-Вердес Он состоит из 98 м2 строительства…
$129,177
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Параметры недвижимости в Ciudad Satelite, Мексика

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