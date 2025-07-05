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Дома в Atizapan de Zaragoza, Мексика

Ciudad Lopez Mateos
17
22 объекта найдено
Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Дом, построенный на 2 уровнях Распределение: 3 спальни 2 полные и полу ванные комнаты. Гости…
$2,60 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Он состоит из 120 м до 127 м с 3 спальнями, основная из которых имеет ванную комнату и гарде…
$2,61 млн
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Дом 4 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 4 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
Немедленная доставка По назначению 300 м2 земли449 м2 строительства Дом, который состоит из:…
$6,64 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Красивый дом, расположенный в Ломас-де-Валье Эскондидо, который имеет следующие характеристи…
$8,40 млн
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Дом 2 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 2 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Практичный и простой дом в районе Сан-Хосе-эль-Джара в Атизапан-де-Зарагоза на закрытой улиц…
$1,50 млн
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Дом 4 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 4 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 750 м²
Роскошная современная мексиканская резиденция на продажу! Просторный и элегантный: 750 м2, п…
$2,75 млн
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Дом 3 спальни в Atizapan de Zaragoza, Мексика
Дом 3 спальни
Atizapan de Zaragoza, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Красивый отремонтированный дом на продажу!!! Фракция Las Acacias Atizapan de Zaragoza120 мет…
$4,90 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Отличная возможность инвестировать в один из самых эксклюзивных районов Мексики. Это большое…
$3,90 млн
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Дом 5 спален в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 5 спален
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 636 м²
Общая земля: 1288 м2,636 м2 земли, 635 строительства. Дом разработан в 3 уровня, крытый парк…
$14,00 млн
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Дом 3 спальни в Atizapan de Zaragoza, Мексика
Дом 3 спальни
Atizapan de Zaragoza, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Великолепный дом, расположенный в озере Эсмеральда, который имеет следующие особенности: Дом…
$1,74 млн
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Дом 2 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 2 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 246 м²
246 М2 Terreno389.48 м2 Строительство* Коммерческая стоимость: $2 577 750 mxn** Стоимость: $…
$1,96 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Дом площадью 160 м2 земли и постройка 336,45 состоящий из: Крытая парковка на 3 машины, стир…
$3,13 млн
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Дом 4 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 4 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 825 м²
Дом построен на 4 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 825 м2 земли, 629 м2 пост…
$13,71 млн
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Дом 3 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 3 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Дом разработан на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 156 м2 земли-277 м2 пос…
$4,40 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
143 м2 земли, 115 м2 строительства. Домашняя комната разработана на двух уровнях, состоящих …
$1,89 млн
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Дом 3 спальни в Atizapan de Zaragoza, Мексика
Дом 3 спальни
Atizapan de Zaragoza, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
🏡 Комната для продажи - отличная возможность Террено: 132 м2 Строительство: 234 м2 Разработа…
$2,59 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Ницца и большой дом, расположенный в Atizapán de Zaragoza Он состоит из 92 м2 строительства …
$1,87 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Строительство 152,67 м2Террено 90 М2Недвижимость двух уровней с интеллектуальным распределен…
$1,79 млн
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Дом 4 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 4 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 323 м²
Дом на продажу293,85 м2 земли323 м2 строительства Дом, расположенный в одном из самых эксклю…
$12,35 млн
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Дом 4 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 4 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 570 м²
Красивый полуроскошный дом, построенный в 2019 году, расположен в эксклюзивной зоне округа С…
$13,49 млн
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Дом 4 спальни в Atizapan de Zaragoza, Мексика
Дом 4 спальни
Atizapan de Zaragoza, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Дом расположен в Майоразгосе дель Боске, который имеет следующие характеристики: Земля 192,9…
$5,39 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Красивый и широкий дом, он имеет отличное распределение, состоящее из:Garage для 4 автомобил…
$16,49 млн
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Параметры недвижимости в Atizapan de Zaragoza, Мексика

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