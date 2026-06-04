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Квартиры с садом в Мексике

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1 объект найдено
Квартира 18 комнат в Плая-дель-Кармен, Мексика
Квартира 18 комнат
Плая-дель-Кармен, Мексика
Число комнат 18
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 574 м²
Количество этажей 3
Невероятная инвестиционная возможность самое популярное туристическое направление в Латинско…
$1,70 млн
НДС
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