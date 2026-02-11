Показать объекты на карте Показать объекты списком
Земельные участки в Мадагаскаре

6 объектов найдено
Участок земли в Mahavelona, Мадагаскар
Участок земли
Mahavelona, Мадагаскар
Большая земля подходит для строительства недалеко от туристического города Фулпойнт, восточн…
$11,867
Агентство
Madagascar Invest
Языки общения
English, Français
Участок земли в Tanambao Sahorana, Мадагаскар
Участок земли
Tanambao Sahorana, Мадагаскар
2789 м2 земельный участокПолный титул на ваше имя (99-летняя аренда)Все процедуры передачи п…
$45,093
Агентство
Madagascar Invest
Языки общения
English, Français
Участок земли в Ambararata, Мадагаскар
Участок земли
Ambararata, Мадагаскар
24 гектара эксклюзивной частной пляжной земли2000 м2 существующих зданий и инфраструктурыЧас…
Цена по запросу
Агентство
Madagascar Invest
Языки общения
English, Français
Участок земли в District de Fenerive Est, Мадагаскар
Участок земли
District de Fenerive Est, Мадагаскар
Вы хотите купить свой собственный кусочек рая, с вашим собственным пляжем на Мадагаскаре? То…
$58,146
Агентство
Madagascar Invest
Языки общения
English, Français
Участок земли в Soanierana Ivongo, Мадагаскар
Участок земли
Soanierana Ivongo, Мадагаскар
Большая, красивая пляжная недвижимость площадью 10 гектаров на восточном побережье Мадагаскара
$118,665
Агентство
Madagascar Invest
Языки общения
English, Français
Участок земли в Antafiambotry, Мадагаскар
Участок земли
Antafiambotry, Мадагаскар
52 000 м2 земельный участокVirgin Land готова к строительствуДвойной пляжный доступМалый зал…
Цена по запросу
Агентство
Madagascar Invest
Языки общения
English, Français
