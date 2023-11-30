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Земельные участки в Дотнува, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Urneziai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Urneziai, Литва
€20,000
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Земельные участки в Urneziai, Литва
Земельные участки
Urneziai, Литва
В пригороде Алитус - Миклусенай продается участок площадью 37,1 аро. Участок расположен в 6 …
€12,499
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Земельные участки в Urneziai, Литва
Земельные участки
Urneziai, Литва
ПОДАРОКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВАШИХ СОДИ / ДОМА / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НОМЕРОВ И ЛЕСНЫХ ЯБЛОКОВ. Два …
€57,000
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Земельные участки в Urneziai, Литва
Земельные участки
Urneziai, Литва
ВНУТРЕННИЙ ВИЛЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И СОВЕТ, ПОДАРОЧНЫЕ СЕТИ 19 ХА Адрес – Strošiauos, Каирский с…
€155,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Urneziai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Urneziai, Литва
Agricultural parcel 2.5 ha of agriculture Four-kiluoto km., Cairo area. GENERAL INFORMATION:…
€11,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Urneziai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Urneziai, Литва
БОЛЬШОЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ГОНКЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ . =======================================…
€198,000
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