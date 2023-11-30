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Квартиры в Гаркалнский край, Латвия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Bukulti, Латвия
Квартира 3 комнаты
Bukulti, Латвия
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Квартира на берегу озера Балтезерс, в тихом живописном поселке. Описание: - Квартира на…
€230,000
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Квартира 8 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением в Upesciems, Латвия
Квартира 8 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением
Upesciems, Латвия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Этаж 2/2
Недвижимость бережно использовалась и поддерживалась. Качественно и элегантно меблированный …
€425,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 6 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Baltezers, Латвия
Квартира 6 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Baltezers, Латвия
Комнаты 6
Площадь 420 м²
Этаж 2/2
На продажу предлагается эксклюзивный дом в Балтезерс.Дом находится в 150м до озера в очень к…
€371,000
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Параметры недвижимости в Гаркалнский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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